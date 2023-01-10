Тюремный срок за организацию международных звонков в обход операторов связи введут в РК

10 Января 2023, 12:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уголовный кодекс РК предлагается дополнить новой статьей 213-1 «Неправомерное подключение к сетям телекоммуникаций, производство, приобретение или сбыт специальных программных или аппаратных средств», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предлагаемым изменениям, неправомерное подключение посредством специальных программных или аппаратных средств к сетям телекоммуникаций с целью пропуска международного трафика в обход узлов связи, а равно производство, приобретение или сбыт предназначенных для этих целей специальных программных или аппаратных средств наказывается штрафом в размере до 2 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Как говорится в обосновании вводимых дополнений, на практике лицо или организация не являясь оператором связи организует пропуск несанкционированного трафика входящих и исходящих международных звонков через Интернет в РК и из РК с использованием специальных программных или аппаратных средств к сетям телекоммуникаций. Тем самым нарушаются закон РК «О связи», правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникации, а также договоры и технические соглашения, заключенные между отечественными и зарубежными операторами связи.

«Организованная техническая схема входящего/исходящего незаконного трафика не позволяет зафиксировать международные звонки членов террористических организаций (как было в период январских событий), которые отражаются в биллинге операторов связи как местные звонки. Указанное не позволяет проводить мероприятия по контролю переговоров преступных элементов на сетях операторов связи с использованием оборудования СОРМ. При розыске преступников по звонившему сотовому телефону «концы обрываются» на установленном SIM – бокс, где находятся от 100 до 1000 сотовых номеров. Ряд таких сервисов позволяют осуществлять звонки с поддельных номеров, что активно используется мошенниками и экстремистами», - говорится в опубликованном документе на сайте «Открытые НПА».

Как считают разработчики законопроекта, таким образом Комитет национальной безопасности расширит круг деяний по противодействию экстремизму и терроризму. Норма позволит выявлять скрытые факты незаконного подключения к сетям.