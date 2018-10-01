Тюремные сроки получили насильники в Астане после вмешательства прокуратуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По 5 лет тюрьмы получили двое насильников в Астане после вмешательства столичной прокуратуры

«Прокуратурой Астаны в рамках надзора за законностью досудебного расследования установлен факт непринятия должных мер органом уголовного преследования по делу об изнасиловании потерпевшей двумя жителями столицы. Впоследствии установлено, что совершенное преступление не единично и имеется еще одна жертва насильников. Оба преступления совершены с нанесением телесных повреждений и причинением физических и нравственных страданий», - говорится в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело по первому факту длительное время не находило своего логического завершения ввиду неоднократного прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием подозреваемых лиц.

Мерами надзора производство по делу доведено до суда, где приговором Есильского районного суда подсудимым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

«Государственный обвинитель, не согласившись с указанным решением суда, внес апелляционное ходатайство ввиду несоответствия наказания тяжести совершенных преступлений и личности осужденных. Апелляционной коллегией суда города Астаны приговор Есильского районного суда изменен, ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме с назначением насильникам реального лишения свободы сроком на 5 лет каждому»,- заключили в прокуратуре.