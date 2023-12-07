Тюремное население Казахстана намного сократилось - глава Верховного суда

Председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев заявил, что в стране стали чаще выносить оправдательные приговоры. В результате тюремное население Казахстана намного сократилось, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на международной научно-практической конференции в Астане, Асламбек Мергалиев рассказал об изменениях, происходящих в судебной реформе Казахстана.

— Внедрено электронное судопроизводство. Оптимизированы судебные процедуры. Снижена бюрократия в судопроизводстве. Эти и другие меры позволили Казахстану подняться в индексе Верховенстве права на 65 места из 142 стран. По отдельным категориям Казахстан входит в топ-50: гражданское правосудие — 36 место, порядок и безопасность — 44 место, — сказал председатель Верховного суда.

По его словам, свою востребованность доказали и следственные суды.

— Ежегодно растет число обращений и удовлетворенных ими жалоб. Стало меньше арестованных. Если раньше отказывалось в санкционировании арестов всего в 8% случаев, то в этом году суды уже отказали каждому четвертому ходатайству. После гуманизации законодательства, доля таких уголовных наказаний уменьшилось до 32%. Остальные ⅔ предусматривают альтернативные меры, не связанные с изоляцией от общества. Чаще стали выносить оправдательные приговоры. В результате, тюремное население Казахстана намного сократилось, — заявил Асламбек Мергалиев.

Он уверен, что происходящие изменения заметили не только профессиональные юристы, но и простые граждане. С учетом современных запросов общества, работа в этом направлении продолжается.

Напомним, в Астане проходит международная научно-практическая конференция на тему имплементации международных правовых норм, обеспечивающих права человека, в национальное законодательство.