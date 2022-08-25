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    22:52, 24 Август 2022 | GMT +6

    Тюрьма грозит пьяному водителю в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области может не только лишиться водительских прав пожизненно, но и свободы на пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 44-летний сельчанин сел за руль в нетрезвом виде, уже будучи лишенным прав на семь лет в 2020 году.

    Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был нетрезвым, когда разъезжал по селу на своей «Ниве». Теперь ему грозит уголовная ответственность. Согласно санкции статьи, управление в нетрезвом виде лицом, ранее лишенным права управления, влечет наказание от штрафа в размере до 5 тыс. МРП (более 15 млн тенге) до лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении задержанного избирается мера пресечения, машину водворили на спецстоянку.

    С начала года полицейские выявили 36 фактов управления транспортным средством лицом, лишенным прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

    За семь месяцев на дорогах области по вине нетрезвых водителей погибли четыре и получили ранения 13 человек.



    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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