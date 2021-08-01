Тюрьма для радикализованных женщин появится во Франции

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В пенитенциарном центре в Ренне на западе Франции откроется первое в Европе отделение для радикализованных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Euronews.

У них будет доступ к комнате для занятий и спортзалу отдельно от остальных, чтобы избежать прозелитизма.

В центре будут задействованы психологи и преподаватели, а также исследователи ислама, которые помогут рассмотреть религиозный факт с исторической и критической точки зрения. Цель состоит не в том, чтобы заставить заключённых изменить веру, а в том, чтобы поставить под сомнение насильственные действия, которые не имеют ничего общего с религией, говорится в репортаже Euronews.