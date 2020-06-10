Тюлени покусали детей в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Инцидент произошёл 8 июня в Тупкараганском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

В ведомстве рассказали, что вечером 8 июня в Скорую помощь с жалобами на укусы тюленей обратились несколько человек, среди которых трое детей.

«Это произошло во время купания, примерно в 19:40. Самому старшему пострадавшему - 20 лет, младшему - шесть лет. В приёмный покой Тупкараганской районной больницы двоих пациентов доставила бригада скорой медицинской помощи, остальные трое обратились сами. Врачи диагностировали у них укусы, рану левого предплечья и правой кисти. Маленьким пациентам провели первичную хирургическую обработку и вакцину против бешенства, после чего их отпустили по домам. В госпитализации необходимости не было», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.



Позже стало известно о ещё одном случае нападения тюленя на мужчину. Это уже шестой пострадавший.

«Сейчас сложно говорить о том, что вызвало такое необычное поведение, а его, действительно, можно характеризовать, как необычное, потому что тот случай нападения тюленей на людей, который произошёл в Актау 17-18 лет назад, там, конечно, была совершенно иная ситуация. Была аномальная жара и безумно тёплое море, в связи с чем в черте города в воде находились сотни людей. И по одной из версий, которую в то время связывали с нападениями, что тюленям необходимо было пропитание, а рыба подходила близко к берегу. И, естественно, купающиеся люди создавали проблему для ластоногих. Что сейчас происходит в Форт-Шевченко, конечно, нужно наблюдать», - сказал Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Эколог посоветовал отдыхающим проявлять максимальную бдительность и внимание, находясь в море и на побережье.

«Конечно, если вдруг вы заметили тюленя в воде, то лучше выйти из моря и не допустить, чтобы вас укусили. Мы будем смотреть за ситуацией, поскольку пока сказать конкретно, что в данный момент случилось с тюленями - сложно. Возможно, вода прогревается, особенно, в районе Баутино, где всегда в это время тёплая вода, может быть, это тоже связано с кормовой базой, с питанием тюленей. Но на кадрах, которые мы видим, что тюлень прям выбегает из воды, это пока сложно поддаётся объяснению. И ещё пока неизвестно точное количество тюленей, то есть это один или два, или мы говорим о десятках, пока этот факт тоже, к сожалению, не установлен», - сказал Кирилл Осин.