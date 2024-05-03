Число погибших тюленей в Каспийском море достигло двухсот. Результаты исследования их гибели пока не опубликованы. Свое мнение по этому поводу высказал известный эколог Адильбек Козыбаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам члена общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов и регионального экологического совета ассоциации ECOJER по Мангистауской области, количество погибших в море животных — нормальное явление по соотношению к их общей численности.

— Гибель тюленей фиксируется ежегодно. Это касается не только тюленей, но и других животных. Это естественный жизненный процесс. Поскольку количество животных увеличивается, число смертей тоже. 1 процент от 100 тысяч тюленей — 1 тысяча. Это нормальная ситуация. Таким образом, 179 тюленей, погибших в прошлом месяце, это не так уж и много. Проблема в том, что это происходит из-за отсутствия реального надзора и контроля, — заявил эколог.

По словам Адильбека Козыбакова, при выяснении причин гибели тюленей зачастую не проводятся консультации с независимыми экологами.