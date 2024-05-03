Тюлени на Каспии погибают из-за отсутствия реального контроля — эколог
Число погибших тюленей в Каспийском море достигло двухсот. Результаты исследования их гибели пока не опубликованы. Свое мнение по этому поводу высказал известный эколог Адильбек Козыбаков, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам члена общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов и регионального экологического совета ассоциации ECOJER по Мангистауской области, количество погибших в море животных — нормальное явление по соотношению к их общей численности.
— Гибель тюленей фиксируется ежегодно. Это касается не только тюленей, но и других животных. Это естественный жизненный процесс. Поскольку количество животных увеличивается, число смертей тоже. 1 процент от 100 тысяч тюленей — 1 тысяча. Это нормальная ситуация. Таким образом, 179 тюленей, погибших в прошлом месяце, это не так уж и много. Проблема в том, что это происходит из-за отсутствия реального надзора и контроля, — заявил эколог.
По словам Адильбека Козыбакова, при выяснении причин гибели тюленей зачастую не проводятся консультации с независимыми экологами.
— Если независимых экспертов привлекут к мониторинговой работе, специалистов, обладающих специальными знаниями, то большой объем информации будет доступен своевременно. Ее необходимо публиковать в социальных сетях. Но поскольку такой ситуации нет, то, конечно, мнения у всех разные. Например, в социальных сетях люди делятся намеками на то, что « может быть они были больны, возможно, где-то произошел разлив нефти». Мы не можем им запретить это публиковать. Это происходит потому что нет конкретной информации. Чтобы этого избежать, необходимо привлекать независимых экспертов. Но и здесь есть препятствия. Например, согласно предпринимательского кодекса, независимые эксперты могут быть наняты только из средств бюджетных или квазигосударственных компаний. Только так их могут пригласить Департамент экологии и прокуратура. Если они зависят от финансирования из бюджета, то как они могут быть независимыми экспертами? Я считаю, что только специалист, который не получает финансирования от государства, должен быть экспертом при мониторинговой работе, — заявил эколог.