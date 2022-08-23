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    21:38, 22 Август 2022 | GMT +6

    Тюлень напал на мужчину в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент, по словам потерпевшего, произошел 19 августа, недалеко от отеля Rixos Water World Aktau, вблизи от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По словам Нурлана Наурызбекова, он с друзьями купался недалеко от берега на пляже за отелем. Мужчины увидели вдалеке большого тюленя. Тот впоследствии внезапно напал на 25-тилетнего парня. Как рассказал пострадавший, эндемик Каспия был длиной около 1 метра, и напал со спины, укусил мужчину за руку, расцарапал ему спину и плечо.

    «Мы с друзьями сначала увидели тюленя, но он очень далеко плавал. Потом мы где-то полчаса купались. Все вышли из воды, а я остался один, и сзади неожиданно меня атаковал тюлень! Все думают, что тюлени милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал», - рассказал Нурлан.

    20 августа в Актау тюлень искусал детей.


    Фото: lada.kz



    Теги:
    Мангистауская область Животные Каспийское море Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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