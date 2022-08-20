Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тюлень напал на детей в Актау

Редактор:  
Алла Серикбаева
20 Августа 2022, 21:00
Тюлень напал на детей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в 14 микрорайоне, вблизи от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По словам матери одной из пострадавших девочек, ее 12-летняя дочь с подружкой купались недалеко от берега. Внезапно на них напал небольшой тюлень - одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.

«Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас», - сообщили девочки.

По словам родительницы, девочки испытали сильнейший шок. Взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Ее дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся.

Женщина приехала и отвезла детей в приемный покой областной больницы. До 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

«Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и все обходилось благополучно. Вода сейчас теплая, и они приплывают ближе к берегу», - сказала мама девочки.

Она также обратилась к ДЧС Мангистауской области с просьбой выставить спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые.

фото lada.kz


Происшествия   Мангистауская область   Общество   Актау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь