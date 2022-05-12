12 Мая 2022 04:26

Тюльпаны расцвели на улицах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые за последние 10 лет луковицы тюльпанов были высажены осенью 2020 года. Уже вторую весну в городе всходят тюльпаны, и радуют горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Осенью 2020 года мы высадили 132 тыс. луковиц тюльпанов. В мае 2021 года они взошли, город стал ярче и значительно преобразился. Тюльпаны понравились горожанам. Прошлой осенью высадили еще 224 тыс. луковиц тюльпанов. И сейчас видим, как взошли тюльпаны, луковицы которых были высажены как в 2020 году, так и в 2021 году», - отметили в ТОО «Астана Зеленстрой».

В каждом районе столицы можно увидеть яркие газоны с тюльпанами. К примеру, у монумента Байтерек, на круглой площади, в ботаническом саду, на перекрестках улиц Абая - Сарыарка, пр. Республики - Богенбая, Женис - Есенберлина, Кенесары - Валиханова, на площади возле памятника Б. Момышулы.

В компании также добавили, что с 2020 года для облагораживания территорий предпочтение отдается многолетним цветам. Они более устойчивы к климатическим условиям города.

Весной также началась посадка зеленых насаждений (деревьев, саженцев). В текущем году планируется высадить еще порядка 1 млн зеленых насаждений, в том числе в зеленом поясе города и жилых массивах.

Ранее сообщалось, что знаменитые байконурские тюльпаны появились в этом году точно ко Дню космонавтики, а краснокнижные тюльпаны расцвели в Наурзумском заповеднике.