Тюльпаны неожиданно зацвели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ранее цветение тюльпанов наблюдается на юге Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Относительно теплая погода, установившаяся на территории Жамбылской области уже в середине февраля (доходило до +19), неожиданно в эти мартовские дни сменилась похолоданием до минусовых температур ночью и 0 +1 днем. В ночь с 6 на 7 марта в Таразе и окрестностях выпал снег.

Многолетние наблюдения показывают, что понижение температуры и осадки в виде дождя и снега, в Таразе, как правило, приходятся на праздник Международного женского дня 8 марта.

Тем не менее, в находящихся в Жуалынском районе горах Каратау зацвели первые тюльпаны.

Увлекающийся орнитологией и фотографированием растительного и животного мира дикой природы своего края житель села Ертай Жуалынского района Малик Нукуспеков на своей странице в Facebook опубликовал снимок первых в этом году тюльпанов.

«Цветение тюльпанов в Жуалынской долине и в целом на юге Казахстана началось с одного из первых весенних тюльпанов - прямоножковый (Tulipa orthopoda), - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Малик Нукуспеков. – Это эндемик Казахстана, встречается этот вид только в Сырдарьинском Каратау, или Малый Каратау. Снимок сделан 6 марта, на нем видно, что, несмотря на холодную погоду – а в горах всегда холоднее, чем на равнине – эти тюльпаны начали цвести еще раньше, цветки полностью готовы для открытия. Конечно, это рановато. Такие тюльпаны обычно зацветают на последней неделе марта – в апреле на глинистых и каменистых склонах низкогорий».

Этот вид тюльпана частично охраняется в ботаническом заказнике Беркара Жуалынского района Жамбылской области

По словам натуралиста-любителя, в этом году им запланированы весенние экспедиции по Жамбылской области, посвященные поиску редких видов тюльпанов.

Помимо этого, в свободное время Малик Нукуспеков увлекается орнитологией и является бёрдвочером (наблюдатель за птицами - одна из форм изучения диких животных). «В конце февраля начался весенний перелёт птиц, и 26 февраля в наш регион впервые прилетела маскированная трясогузка (Motacilla personata). Несмотря на свои маленькие размеры, весенний перелёт начинает именно эта птица».

Что касается тюльпанов, то по убеждению жамбылского натуралиста, недопустимо рвать эти цветы, занесенные в Красную книгу, а потом охапками выкидывать. Если сорвать тюльпан, то на второй - третий год цветок погибает из-за нехватки питательных веществ для роста и существования не только от воды и почвы, но и от самого цветка. Через наземную часть растения должен происходить фотосинтез и питать растение.

«Человеческий фактор в наши дни много значит для популяции растений и животных, и не всегда этот фактор благоприятен. Нашу природу сегодня надо не только охранять, но и приумножать, чтобы оставить потомству, следующим поколениям в первозданном виде», - считает спикер.

На территории жамбылского региона произрастает множество видов красивейших, разнообразных по форме и окраске тюльпанов. Помимо занесенных в Красную книгу Казахстана тюльпанов Кауфмана и Грейга, в природных уголках жамбылского региона можно увидеть тюльпаны-эндемики Зинаиды, Борщова, Островского, Регеля, ложнодвуцветкового, позднего, Альберта.

Известно, что только в ущелье Бериккара Жуалынского района произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды тюльпанов Грейга и Кауфмана. Ущелье Бериккара официально признано мировой родиной тюльпанов. Считается, что именно отсюда они попали в Голландию, которая сегодня экспортирует тюльпаны по всему миру. Это ущелье - уникальное место не только для Жамбылской области, но и для республики. Здесь соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и птицы (райская мухоловка).