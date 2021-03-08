Тюльпаны дарят осуждённым женщинам и их матерям инспекторы службы пробации в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области осуждённых, выходящих на свободу из колонии, чаще всего встречают матери, которые ходят с ними на регулярную отметку к инспекторам службы пробации и по инстанциям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас - день регистрации, а это значит, что подучётные граждане приходят на беседы к инспекторам. В преддверии Международного женского дня сотрудники инициировали такую небольшую акцию – подарить женщинам, которые придут на регистрацию по тюльпану», – рассказал начальник службы пробации города Павлодара Асет Мынжасаров.

Посещая подучётных осуждённых дома с проверками, сотрудники службы пробации подарили цветы мамам осуждённых.

«Сегодня мы проводим не совсем обычный рейд. При проверке по месту жительства мы беседуем не только с осуждёнными, но и с совместно проживающими родственниками, - добавила инспектор службы пробации Мейрамгуль Тайботаева. - В основном осуждённые проживают с супругами и родителями. Мамам осуждённых мы подарили цветы».

По её словам, сотрудники ДУИС устроили это всё для того, чтобы не только уделить внимание этим женщинам, но и показать на своём примере, каким должно быть уважение к матери.

Инспекторы службы пробации говорят, что, когда осуждённые выходят на свободу, чаще всего их ждут и встречают только мамы. Есть такие матери, которые вместе с сыновьями приходят на регистрацию или ходят по инстанциям с ним вдвоём. Особенно часто такое бывает с теми, кто длительное время находился в местах лишения свободы и утерял все социальные связи.

«Когда дарили цветы, некоторые мамы даже заплакали», - поделились инспекторы пробации.



