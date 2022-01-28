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    Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке

    28 Января 2022, 16:44

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Односельчане многодетной матери в Туркестанской области помогли семье приобрести дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В селе Жабаглы Тюлькубасского района по инициативе акима села Е. Менлибекова и при участии жителей села одинокой многодетной матери был подарен ключ от дома.

    Г. Кайназарова – мать пятерых детей.

    Ключи от жилья многодетной семье вручил заместитель акима района М. Жанесен на торжественном собрании.

    Жители села Жабаглы до этого помогли получить новое жилье семье, у которой сгорел дом.

    Кроме того, на лечение сельского жителя оказали финансовую помощь в размере двух с половиной миллионов тенге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Благотворительность Жилье Общество
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