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    15:40, 22 Май 2021 | GMT +6

    Тысячу жителей Атырауской области вакцинировали от коронавируса за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получила тысяча человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 1000 местных жителей. Из них 31 медработник, 37 педагогов, 2 полицейских, 8 студентов, 2 сотрудника закрытых учреждений, 7 сотрудников правоохранительных органов, 7 госслужащих, 1 человек с хроническим заболеванием, 905 жителей.

    В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинированы 48 692 человека. II компонентом вакцин привиты 19 505 человек.

    Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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