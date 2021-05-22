Тысячу жителей Атырауской области вакцинировали от коронавируса за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получила тысяча человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 1000 местных жителей. Из них 31 медработник, 37 педагогов, 2 полицейских, 8 студентов, 2 сотрудника закрытых учреждений, 7 сотрудников правоохранительных органов, 7 госслужащих, 1 человек с хроническим заболеванием, 905 жителей.

В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинированы 48 692 человека. II компонентом вакцин привиты 19 505 человек.

Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.