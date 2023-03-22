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Тысячу саженцев высадили в Талдыкоргане в честь Наурыза

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Марта 2023, 15:52
Тысячу саженцев высадили в Талдыкоргане в честь Наурыза

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане празднование Наурыз мейрамы согласно древнему обычаю началось с очистки родника и продолжилось посадкой саженцев в парке Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В мероприятиях принял участие аким области Бейбит Исабаев, представители интеллигенции, ветераны.

Всего в Талдыкоргане в рамках экологической акции, приуроченной к празднику, высадили порядка тысячи саженцев хвойных деревьев.

В целом за этот год в регионе планируется посадить свыше 93 тысяч молодых деревьев разных пород.


Экология   Наурыз   Жетысуская область  
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