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    00:58, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тысячу саженцев деревьев и кустарников высадили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за день высадили тысячу саженцев деревьев и кустарников. Посадка прошла в рамках акции «Бұл менің ағашым», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В акции приняли участие аким области Махамбет Досмухамбетов, сотрудники государственных органов и добровольцы.

    «Акция совпала с Днем работников лесного хозяйства. Около тысячи саженцев деревьев и кустарников были высажены на одном гектаре в микрорайоне Самал. Такие же акции прошли во всех районных центрах области, многих населенных пунктах», - расссказала заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Нургуль Калиева.

    По ее словам, в будущем акции по посадке деревьев будут проводиться в рамках национального проекта «Таза табиғат».


    Теги:
    Атырауская область Экология
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