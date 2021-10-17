Тысячу саженцев деревьев и кустарников высадили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за день высадили тысячу саженцев деревьев и кустарников. Посадка прошла в рамках акции «Бұл менің ағашым», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В акции приняли участие аким области Махамбет Досмухамбетов, сотрудники государственных органов и добровольцы.

«Акция совпала с Днем работников лесного хозяйства. Около тысячи саженцев деревьев и кустарников были высажены на одном гектаре в микрорайоне Самал. Такие же акции прошли во всех районных центрах области, многих населенных пунктах», - расссказала заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Нургуль Калиева.

По ее словам, в будущем акции по посадке деревьев будут проводиться в рамках национального проекта «Таза табиғат».