Тысячу руководителей школ нового формата подготовят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством просвещения РК проводится работа по разработке и утверждению механизма отбора и подготовки лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. В текущем году данный проект запущен в пилотном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На начальном этапе для участия в проекте зарегистрировано 8068 человек, из них прошли тестирование – 2809 человек. По результатам тестирования сформирован ранжированный список кандидатов, рекомендованных к обучению. С 3 июля начато обучение 275 кандидатов.

«Отбор лидеров изменений в образовании проводится по пяти этапам. На первом этапе кандидаты проходят тестирование на оценку компетенций, на втором – допускаются к обучению, на третьем – стажировка в ведущих школах страны, на четвертом – проходят процедуру итогового оценивания и на пятом – собеседование с комиссией при министерстве. По итогам создается республиканский кадровый резерв руководителей», – отметила руководитель управления Комитета среднего образования Айман Дюсембаева.

Претендентам, прошедшим обучение, стажировку и собеседование, будет выдаваться сертификат, на основании которого они будут зачислены в кадровый резерв для дальнейшего трудоустройства. Резервисты будут назначаться на вакантное место первого руководителя без прохождения конкурсных процедур. Отметим, успешно прошедшим все этапы и получившим сертификаты присваивается квалификационная категория «руководитель-лидер».

Внедрение данного проекта будет способствовать решению вопроса обеспечения новых школ, строящихся в рамках национального проекта «Комфортная школа», подготовленными руководителями и, главное, формирования кадрового резерва руководителей нового формата, лидеров изменений в образовании.