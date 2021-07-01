Тысячу продуктовых корзин раздали волонтеры столичным семьям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня столицы началась раздача 1 000 продовольственных корзин многодетным и малообеспеченным семьям в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Городской и районные акиматы совместно со столичным Управлением по вопросам молодежной политики, КГУ «Астана жастары», а также Городским штабом волонтеров в преддверии празднования Дня столицы, начали раздачу 1 000 продовольственных корзин многодетным и малообеспеченным семьям. Эта работа проводится в рамках масштабной благотворительной акции «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В корзинах по 50 кг самых необходимых продуктов для каждой семьи. В перечне есть гречка, рис, сахар, макароны, мука, масло, чай, тушенка и конфеты.

«Благотворительный Фонд «Халык» продолжает акцию «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ» по оказанию продуктовой помощи для малообеспеченных и многодетных семей, а также семей с детьми с особыми потребностями. Городской штаб волонтёров насчитывает более пяти тысяч волонтёров. Они участвуют в раздаче продовольственных корзин, уборке территорий. Сегодня проводится раздача ко Дню города», - сообщил заместитель руководителя КГУ «Астана Жастары» акимата города Нур-Султан Аян Ерментаев.

Волонтеры трудятся не покладая рук. Им нужно в короткий срок распределить 50 тонн продовольствия.

«Я волонтёр с начала введения ЧП. За это время даже не сосчитать, сколько помощи было оказано нами. Я хочу, чтобы каждый казахстанец хоть раз в жизни занялся волонтерством. А мотивирует меня простое человеческое «спасибо», - поделился волонтёр Альфараби Аймак.

Волонтеры уверены, что в такое непростое время, как пандемия, важно сплотиться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

«Сегодня мы распределяем продуктовые корзины по 4 районам столицы. Помимо продуктов, мы хотим раздать свыше 30 тысяч масок. Подобные раздачи бывают не только на праздниках. Минимум 4 раза в месяц мы занимаемся благотворительностью. В такое тяжелое время мы все должны быть вместе. Раньше мы читали о Тимуре и его команде. Волонтеры – это и есть Тимур и его команда, однако в крупных масштабах. Мы хотим победить безразличие и помогать всем гражданам», - рассказал волонтер Исламбек Байманов.

В свою очередь семьи, получившие продкорзины, выразили благодарность организаторам благотворительной акции.

«Я мать-одиночка, постоянной работы у меня нет, я студентка. Снимаю жилье. Поэтому для меня это большая помощь. Выражаю благодарность акимату города Нур-Султан и волонтерам», - поблагодарила жительница столицы Айгуль Телепова.

«Такая замечательная акция проводится в преддверии праздника – Дня столицы. Это очень хорошая помощь для многодетных семей. Хочется поблагодарить акимат города и волонтеров за их старания. Желаю успехов в их дальнейшей работе», - сказала астанчанка Мариям Алгали.

Отметим, что с начала пандемии волонтеры без устали помогают уязвимым слоям населения. Автоволонтеры города принимают участие в развозке продовольственных корзин до адресата. Помимо бесперебойных поставок продовольствий, устраиваются крупные благотворительные акции, приуроченные к различным праздникам. К примеру, в марте волонтерами было развезено свыше 4 000 продуктовых корзин. В качестве меценатов выступили различные предприятия и общественные организации.

Активность проявляют и горожане, самостоятельно обеспечивая нуждающихся необходимыми продуктами и медикаментами. Некоторым жителям столицы нужна постоянная помощь в виде корзин, консультаций, уборке дворов. Такие адреса волонтеры берут на постоянный патронаж.