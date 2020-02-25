Тысячу операций за 8 месяцев провели в новой гибридной операционной в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в новой гибридной операционной, которая открылась на базе БСМП 8 месяцев назад, уже проведены порядка тысячи операций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В управлении сообщили, что в клинике организована группа специалистов для работы в гибридной операционной. Их подготовка шла задолго до открытия данного хирургического корпуса и продолжается по сей день.

«Доказательством служат проведённые операции, которые мы уже поставили на поток. Как пример, был следующий клинический случай. К нам поступила 81-летняя пациентка с диагнозом смешанная менингиома теменной области слева. Поступила с судорожным приступом. Перед нами дилемма - учитывая возраст, не трогать опухоль или все таки удалить? Пациентка была позитивно настроена и дала согласие на оперативное лечение. Во время операции мы использовали навигационное оборудование, совмещенное с микроскопом, ультразвуковой аспиратор и т.д. Операция прошла успешно. Пациентка через несколько дней выписалась домой в удовлетворительном состоянии», - делится впечатлениями о недавнем случае заведующий нейрохирургического отделения БСМП города Семей Алтай Культуманов.



К слову, БСМП с 2017 года активно участвует в программе трехуровневого обучения врачей за рубежом, инициированной акимом области, и в рамках этого проекта были подготовлены для работы в гибридной операционной 43 специалиста. А в конце 2019 года в составе мультидисциплинарной бригады с новыми знаниями после двухмесячной стажировки из Лондона (King’s college) вернулись еще 12 специалистов БСМП.

«С появлением гибридной операционной уровень нейрохирургии у нас стал на порядок выше», - говорят сами врачи.

Новые знания врачей в симбиозе с суперсовременным оборудованием уже дают положительные результаты в повышении качества оказания медицинской помощи. Было проведено 4 мастер класса с участием ведущих нейрохирургов Национального центра нейрохирургии. Благодаря уникальному высокотехнологичному оборудованию в гибридной операционной, которому нет аналогов в Казахстане, выполнены сложные операции.

Напомним, что гибридная операционная была запущена в июле 2019 года на базе БСМП города Семей.



