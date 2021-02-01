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    12:47, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Тысячу доз вакцины от коронавируса доставили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где сегодня как и в целом по стране начинается вакцинация от коронавируса, утром доставили первую партию российской вакцины Sputnik V, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, вакцина, а это тысяча доз, доставлена из Актобе. Она разгружены в Центре хранения вакцин, действующим в Атырау. Все дозы оперативно распределяются по созданным центрам вакцинации, где сегодня и начнется добровольное вакцинирование.

    В первую очередь прививки смогут получить сотрудники всех инфекционных стационаров, реанимационных отделений, скорой помощи, приёмных покоев клиник и поликлиник и работники санитарно-эпидемиологической службы


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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