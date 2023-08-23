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    09:03, 23 Август 2023 | GMT +6

    Тысячи жителей пригорода Вашингтона остались без электроэнергии

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    Фото: arlnow.com
    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Авария в электросети пригорода Вашингтона лишила электроснабжения десятки тысяч людей и местную инфраструктуру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Причиной инцидента стал сбой в соединении подземного кабеля, который привел к неисправности трансформатора и масштабному отключению электроэнергии у более 10 тысяч жителей районов: Кристал-Сити, Пентагон-Сити, Аврора-Хайлендс и Арлингтон-Ридж, включая начальную школу Окридж в города Арлингтона штата Вирджиния, пригорода столицы США.

    Стало известно, что первое сообщение об аварии было получено 22 августа около 11:00 утра по местному времени.

    Один сотрудник американской энергетической компании «Dominion Energy» получил ожоги и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

    Пожарная служба округа Арлингтон отреагировала на большое количество вызовов о застрявших в лифтах жителей из-за внезапного отключения электроэнергии.

    В пострадавших районах были закрыты крупные торговые центры Nordstrom, Macy’s, Fashion Center at Pentagon City, сеть складов самообслуживания Costco, продуктовые магазины Harris Teeter, Walgreens, рестораны и кафе. Испытал неудобства Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана. Департамент парков Арлингтона закрыл водно-оздоровительный центр Long Bridge и общественный центр Gunston.

    Последствия аварии в электросети были частично устранены к 17:15 часам вечера, электроснабжение было восстановлено у более 10 250 абонентов компании Dominion Energy, продолжались восстановительные работы по подключению к электроэнергии еще 1229 клиентов.


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