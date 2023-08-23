Тысячи жителей пригорода Вашингтона остались без электроэнергии
Причиной инцидента стал сбой в соединении подземного кабеля, который привел к неисправности трансформатора и масштабному отключению электроэнергии у более 10 тысяч жителей районов: Кристал-Сити, Пентагон-Сити, Аврора-Хайлендс и Арлингтон-Ридж, включая начальную школу Окридж в города Арлингтона штата Вирджиния, пригорода столицы США.
Стало известно, что первое сообщение об аварии было получено 22 августа около 11:00 утра по местному времени.
Один сотрудник американской энергетической компании «Dominion Energy» получил ожоги и в настоящее время находится под наблюдением врачей.
Пожарная служба округа Арлингтон отреагировала на большое количество вызовов о застрявших в лифтах жителей из-за внезапного отключения электроэнергии.
В пострадавших районах были закрыты крупные торговые центры Nordstrom, Macy’s, Fashion Center at Pentagon City, сеть складов самообслуживания Costco, продуктовые магазины Harris Teeter, Walgreens, рестораны и кафе. Испытал неудобства Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана. Департамент парков Арлингтона закрыл водно-оздоровительный центр Long Bridge и общественный центр Gunston.
Последствия аварии в электросети были частично устранены к 17:15 часам вечера, электроснабжение было восстановлено у более 10 250 абонентов компании Dominion Energy, продолжались восстановительные работы по подключению к электроэнергии еще 1229 клиентов.