Тысячи учеников частных школ обучались только «на бумаге» - Высшая аудиторская палата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высшая аудиторская палата подвела основные итоги своей деятельности в первом квартале 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размещение государственных заказов на обучение в частных школах активно началось с 2020 года. К 2022 году количество таких школ увеличилось почти вдвое. Это позволило охватить образованием дополнительно 120 тысяч учащихся. Кроме того, по результатам аудита выявлен ряд системных проблем и недостатков. В образовательном процессе ориентация бизнеса на получение прибыли вредит качеству. В 2020-2022 годах Министерством просвещения частным организациям выдано 294 лицензии. При этом 107 организаций не в полном объеме соответствовали требуемым квалификационным требованиям», - говорится в сообщении палаты.

По результатам проверки сделан вывод, что некоторые частные школы не соответствуют материально-техническим требованиям.

«В ходе образовательного процесса частными организациями не соблюдаются требования по укомплектованности квалифицированными педагогическими кадрами. Наряду с этим, материально-техническая база частных школ тоже не отвечает установленным требованиям. Отсутствуют библиотечный фонд (28%), спортивные залы (17%), медицинские кабинеты (14%). Значительная часть школ не оснащена системой оповещения гражданской защиты (29%) и тревожными кнопками (23%). Одна треть юридических лиц (из 350) осуществляет обучение в старых зданиях (свыше 50 лет - 40 школ, более 30 лет - 70 школ), 44% - в приспособленных помещениях (бывшие торговые дома, рестораны, магазины и даже бани). В ряде случаев в целях получения дополнительных выгод собственники частных школ допускают приписки обучающегося контингента. Такие факты установлены в 33 частных школах по 2 543 отсутствующим ученикам, за которых государством уже оплачено 135,6 млн тенге», - говорится в аудиторском заключении.