Тысячи технических специалистов готовят заводы Костаная и Сарани

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая в Парламенте, поручил открывать больше технических вузов и сосредоточиться на инженерных специальностях. Объемную работу в данном направлении проводит машиностроение – предприятия не только обеспечивают рабочие места, но и активно принимают участие в образовании студентов, передает МИА «Казинформ».

QazTehna

Завод QazTehna, который занимается мелкоузловым производством автобусов Yutong, находится на территории Индустриальной зоны в Сарани (Карагандинская область). Появление предприятия повлияло на качество жизни и инфраструктуру моногорода. До открытия предприятия машиностроения в регионе не было, поэтому компании необходимо было в первую очередь решить кадровый вопрос. Завод создал собственный учебный центр Resources and Development. Это Корпоративный университет, в котором обучение ведется без отрыва от производства.

«Наше производство сотрудничает с 11 колледжами и 4 университетами. Мы работаем над прямой интеграцией университета с такими предприятиями как QazTehna. Компетенции и навыки, необходимые для нашей отрасли, формируются со студенческой скамьи. Мы работаем над образовательными программами вместе с заводскими инженерами и преподавателями технических вузов», - говорит руководитель проекта RnD Айгуль Ахметова.

Сейчас сотрудники QazTehna учатся в Корпоративном университете и дополнительно к зарплате получают стипендию. Представители завода поясняют, что стараются не нанимать человека с опытом со стороны, а брать перспективных ребят и уже на заводе обучать их.

«Я работал на заводе 10 лет назад. Нельзя даже сравнивать состояние завода тогда и сегодня. Сейчас все технологично, чисто и аккуратно. На работу ходим как на праздник. Теперь нам не нужно ехать в Караганду или на вахты», - поделился слесарь завода QazTehna Роман Мальцев.

KamaTyresKZ

30% сотрудников шинного завода KamaTyresKZ в Сарани - инженерно-технические работники. Завод предлагает своим новым кадрам оплачиваемый период обучения и стажировку. Она проходит на действующем шинном комплексе за рубежом. Период обучения длится от шести до девяти месяцев.

За это время стажеры учатся работать на современном технологичном оборудовании и осваивают новые профессии. Обучение уже прошли 500 человек. Одна из них - испытатель резиновых изделий Анастасия Нескей.

«Именно здесь я прошла обучение и получила специальность. Раньше, признаюсь, я даже не обращала внимание на шины - едет машина и едет. Оказывается, это очень интересное и перспективное занятие. Молодежи я бы советовала не стесняться и пробовать себя».

Агромаш

Костанайское предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Работники обеспечены бесплатным питанием и трансфером. Действует общежитие для сотрудников, Центр повышения квалификации.

Заводчане считают, что им удалось самое главное – наладить взаимодействие поколений, когда опытные специалисты передают свои знания молодежи. Яркий тому пример - Жандос Кабдыраш, токарь 4 разряда.

«Я работаю на заводе больше трех лет. Пришел без опыта. Но именно здесь я очень вырос как специалист благодаря программе наставничества и своим коллегам».

Завод Allur

Завод Allur – лидер отечественного производства автомобилей. Предприятие ведет шефство над учебными заведениями, среди которых Костанайский колледж автомобильного транспорта. Здесь 1300 студентов. Практику студенты проходят на заводе, где им гарантированы рабочие места. Один из совместных проектов Allur и колледжа – создание словаря машиностроительных терминов на казахском языке.

«Молодежь должна находить себя и реализовать в регионах. А подготовка инженеров не должна ложиться на плечи только вузов, так - ничего не сдвинется с места. Бизнес должен брать на себя ответственность за подготовку кадров. У нас для студентов создается такая среда, которая позволяет развиваться человеку на протяжении карьеры. Только так у нас появятся новые инженеры. Я вижу, как это работает у нас в Allur и как будет работать в масштабах страны», - считает руководитель Корпоративного университета Allur Людмила Олкинян.

Как отмечают заводчане, работа по направлениям повышения качества подготовки кадров будет лишь повышаться. Так, к примеру, разрабатывается программа интеграции образовательной базы казахстанских высших учебных заведений с зарубежными университетами. С сентября будет активно партнерство с университетами Финляндии и Италии.