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Тысячи школьников вышли на протесты в защиту климата в Австралии

21 Мая 2021 20:36
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Тысячи школьников вышли на протесты в защиту климата в Австралии

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ – Тысячи австралийских школьников вышли на протесты, призывая к борьбе с изменением климата, передает BBC News.

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Более 50 тысяч учеников по всей стране примут участие в протестах, призывающих к борьбе с кризисом в области климата.

Австралия подвергалась критике из-за отказа поставить перед собой более амбициозные цели в отношении выбросов вредных веществ.

Семнадцатилетний Дэвид Сориано, участвующий в протестах, сообщил BBC о своем беспокойстве относительно будущего и считает, что правительство должно считаться с движением.

Дэвид также рассказал, что в Западном Сиднее увеличились периоды сильной жары, и понизилось качество воздуха.

Одним из требований протестующей молодежи является прекращение осуществления новых проектов в области угольной, нефтегазовой промышленности. К одному из таких проектов относится скандальное месторождение Adani.

Индийская компания Adani Enterprises подвергалась критике в некоторых частях Австралии из-за разработки новой шахты по добыче энергетического угля.

Демонстранты также выступали за полный переход на производство и экспорт возобновляемых источников энергии к 2030 году, а также разработку планов по переходу от работ в области ископаемого топлива.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес по поводу политики в области климата и испытывал давление со стороны международного сообщества, призывающего его активизировать усилия по уменьшению выбросов.

На глобальном климатическом саммите в прошлом месяце Моррисон отказался ставить более амбициозные цели по сокращению выбросов вредных веществ, в то время как главы других стран проголосовали за значительные сокращения.

Австралия является одним из крупнейших эмитентов углерода в мире на душу населения.

В среднем температура воздуха в стране поднялась на 1.4C с 1910 года, когда начали фиксировать рекордные повышения температуры, что привело к тому, что в стране участились происшествия связанные с суровыми погодными условиями. В стране также участились лесные пожары.


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#Экология   #Погода  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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