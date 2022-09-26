Тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан Российской Федерации. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поэтому большой миграционный поток, в первую очередь, связан с соседством. И тут нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан Российской Федерации», - сказал Аслан Аталыков.

Спикер добавил, что из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов.

«И возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции.

Что касается транзита, только в эти последние сентябрьские дни Казахстан покинуло более 40 тыс. граждан Российской Федерации.

Тысячи выехали через Казахстан к нашим южным соседям – в Кыргызстан и Узбекистан. За пять дней почти 6 тыс. россиян вылетели из Казахстана через наши аэропорты», - заключил Аслан Аталыков.