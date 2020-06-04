Тысячи рисунков с изображением государственного флага вывесили на окна павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В акции «Флаг в моем окне» в областном центре приняли участие более четырех тысяч семей. Дети рисовали государственный флаг и с помощью родителей крепили картинки на окна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

«Инициатива акции - отдела образования акимата Павлодара. Ее активно подхватили многие горожане, чему мы очень рады, - рассказала заведующая сектором по воспитательной работе городского отдела образования Жанар Таджикова. - Подобные акции к 4 июня - Дню празднования государственных символов, у нас ежегодные, но так как в этом году дети из-за карантинных мер находятся дома, мы запустили акцию «Флаг в моем окне»: ребята рисуют флаг Казахстана и выставляют картинки в свои окна. На тему госсимволов прошли классные часы в режиме онлайн. Родители, помогая своим детям с рисунками, параллельно рассказывают им о том, какие значения несет в себе государственный флаг».

В многоэтажке по адресу Академика Чокина, 157/2 в основном живут молодые семьи, получившие квартиры по госпрограмме «Бақытты отбасы». Здесь более двухсот детей школьного и дошкольного возраста. Все они украсили окна изображением государственного флага.

Акимат города совместно с городским филиалом партии «Nur Otan» запустили к празднику еще одну акцию - «Менің Қазақстаным» по совместному исполнению гимна РК сотрудниками различных организаций Павлодара. Среди принявших участие: служба 109, трамвайное управление, медицинские и дошкольные организации, учреждения культуры, сотрудники акимата, Народного банка, сети супермаркетов «Small» и волонтеры.