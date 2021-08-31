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    16:31, 31 Август 2021 | GMT +6

    Тысячи работодателей не платят медстраховку за работников или делают это несвоевременно в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГРСК.КАЗИНФОРМ - На сегодня одним из актуальных вопросов является задолженность по ОСМС, что напрямую связано с ростом количества незастрахованных в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ALTAYNEWS.

    К данному моменту количество незастрахованных восточноказахстанцев составило 301 768 человек. Необходимо добавить, что львиная доля данных граждан имеет постоянное место работы, однако со стороны работодателей допущены несвоевременность и непостоянство платежей. Это в свою очередь стало основной причиной незастрахованности работников, тем самым ограничивая их доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств Фонда. Об этом рассказала во время онлайн-брифинга руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений ВК филиала НАО «ФСМС» Салтанат Адамова, который прошел на площадке Палаты предпринимателей региона.

    Сегодня по области значится 3 771 организация должников, общая сумма задолженности которых составила 22 616 554 тенге.

    «Тут я бы хотела призвать работодателей отнестись ответственно к данному вопросу, а работникам напомнить их права, во избежание случаев отказа в предоставлении необходимой медицинской помощи из-за отсутствия поступлений от работодателя требовать от работодателей сведения об уплате ежемесячных отчислений в Фонд», - сказала спикер в ходе выступления.


    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Бизнес Общество
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