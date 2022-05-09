9 Мая 2022 23:47

Тысячи павлодарцев собрались у обелиска Воинской Славы в честь Дня Победы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Праздничные мероприятия начались митингом-реквиемом «Уақыттан да күшті естелік» в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Возложить цветы и венки к Вечному огню пришли горожане, военнослужащие, сотрудники органов правопорядка, представители общественных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У обелиска Воинской Славы собрались тысячи человек. Возложение прошло под звуки траурного марша. Прогремели оружейные залпы.

«Праздник Победы – это, прежде всего, память о погибших, о подвиге наших дедов и прадедов, об их героизме и отваге», - считает воин-интернационалист Сергей Емельянов.

В годы войны из Павлодарской области было мобилизовано свыше 40 тыс. человек, сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

«Потери на фронтах составили свыше 20 тыс. человек, то есть больше половины. Павлодарцы принимали участие во всех крупнейших сражениях войны, более 10 тыс. из них были удостоены боевых наград. 23 павлодарца получили звание Героя Советского Союза, восемь человек стали полными Кавалерами ордена Славы», - добавили в администрации региона.

В Павлодарской области, как сообщалось ранее, проживает 18 ветеранов Великой Отечественной войны. В канун праздника Победы им оказали единовременную материальную помощь в размере двух миллионов тенге. В преддверии Дня Победы аким области Абылкаир Скаков лично посетил каждого ветерана ВОВ и пожелал им крепкого здоровья и жизненной энергии.





Фото Валерия Бугаева.