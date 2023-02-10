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Тысячи людей хотят удочерить новорожденную девочку, чудом спасенную в Сирии

Автор:  
Татьяна Кудренок
10 Февраля 2023, 17:11
Тысячи людей хотят удочерить новорожденную девочку, чудом спасенную в Сирии

ДАМАСК. КАЗИНФОРМ - Тысячи людей хотят удочерить девочку, родившуюся и чудом спасенную из-под обломков обрушившегося здания на северо-западе Сирии после землетрясения в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Когда ее нашли, малышка Айя, что в переводе с арабского означает «чудо», все еще была связана с матерью пуповиной.

Ее мать, отец, а также четверо братьев и сестер погибли в результате землетрясения в городе Джиндайрис. Сама Айя сейчас находится в больнице.

«Ее привезли в понедельник в таком плохом состоянии, у нее были синяки, гипотермия и она едва дышала», — рассказывает Хани Маруф, педиатр, ухаживающий за ней. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное.

Видео спасения Айи разлетелось по социальным сетям. На кадрах видно, как мужчина бежит из-под обрушившегося здания, держа на руках покрытого пылью ребенка.

Халил аль-Сувади, дальний родственник, который был на месте обрушения дома Айи, привез новорожденного девочку доктору Маруфу в сирийский город Африн.

Тысячи людей в социальных сетях теперь интересуются, как удочерить чудо-малышку.

Управляющий больницей Халид Аттиа говорит, что уже получил десятки звонков от людей со всего мира, желающих удочерить малышку Айю.

Доктор Аттиа, у которого есть дочь всего на четыре месяца старше Айи, заявил: «Сейчас я никому не позволю ее удочерить. Пока ее дальние родственники не вернутся, я буду заботиться о ней как о родной дочери».

В тоже самое время в Джиндайрисе, родном городе Айи, люди продолжают искать своих близких в разрушенных зданиях.

Журналист Мохаммед аль-Аднан поведал BBC News: «Ситуация катастрофическая. Под обломками так много людей. Есть еще люди, которых мы не вытащили».

По его оценке, разрушено 90% города, и большая часть помощи поступает лишь от местных жителей.

«Спасатели рискуют, так как тоже могут оказаться жертвами из-за неустойчивости зданий», — говорит Мохаммед аль-Камель.

«Мы только что вытащили три тела из-под обломков, и думаем, что где-то там есть еще семья, и они живы — мы продолжим работать», — добавляет он.

В Сирии в результате землетрясения погибли более 3000 человек.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества.

Фото: bbc.com


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