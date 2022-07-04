Тысячи людей эвакуируются из-за наводнений в Австралии
Государственное метеорологическое бюро Австралии объявило предупреждение о ливнях и ветре скоростью до 90 км в час вдоль побережья самого густонаселенного города Австралии и других частей штата Новый Южный Уэльс.
Власти сообщили, что плотина Уоррагамба в западной части Сиднея перестала сдерживать увеличение уровня воды из-за осадков, возможный пик разлива будет сопоставим с разрушительным наводнением, произошедшим в марте прошлого года.
Согласно информации экстренных служб, за последние сутки их сотрудники провели свыше 100 спасательных операций и отреагировали на более чем 3 тыс. запросов о помощи. В нескольких районах на западе Сиднея открылись эвакуационные центры.
Около 100 военнослужащих Сил обороны Австралии оказывали помощь, устанавливая заграждения из мешков с песком и совершая обход жилых домов, чтобы предупредить людей об угрозе наводнения.
В стране особенно сильно проявляются глобальные климатические изменения. Здесь всё чаще наблюдаются засухи, масштабные лесные пожары и наводнения.
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