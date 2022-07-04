Тысячи людей эвакуируются из-за наводнений в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тысячи жителей пригородов Сиднея эвакуировались из своих домов в воскресенье, 3 июля, после того, как сильные дожди вызвали подъем уровня воды в водоемах и разлив рек. Власти обозначили это как чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Государственное метеорологическое бюро Австралии объявило предупреждение о ливнях и ветре скоростью до 90 км в час вдоль побережья самого густонаселенного города Австралии и других частей штата Новый Южный Уэльс.

Власти сообщили, что плотина Уоррагамба в западной части Сиднея перестала сдерживать увеличение уровня воды из-за осадков, возможный пик разлива будет сопоставим с разрушительным наводнением, произошедшим в марте прошлого года.

Согласно информации экстренных служб, за последние сутки их сотрудники провели свыше 100 спасательных операций и отреагировали на более чем 3 тыс. запросов о помощи. В нескольких районах на западе Сиднея открылись эвакуационные центры.

Около 100 военнослужащих Сил обороны Австралии оказывали помощь, устанавливая заграждения из мешков с песком и совершая обход жилых домов, чтобы предупредить людей об угрозе наводнения.

В стране особенно сильно проявляются глобальные климатические изменения. Здесь всё чаще наблюдаются засухи, масштабные лесные пожары и наводнения.

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