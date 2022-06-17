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Тысячи километров водопроводных сетей требуют замены в Казахстане
17 Июня 2022 13:17

Тысячи километров водопроводных сетей требуют замены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунктах составляет 43,9 тыс. км, из них замены требуют 6,3 тыс. км. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, в стране существуют системы водоснабжения, которые были построены более 40-50 лет назад. В них наблюдаются высокий износ технологических систем, низкое техническое состояние, частые аварии и неэффективная работа очистных сооружений.

К примеру, в селе Кендала Алматинской области существующая водопроводная сеть построена в 1969 году, и для полного обеспечения населения села питьевой водой требуется реконструкция.

Также требуют реконструкции групповые водопроводы Пресновский, Булаевский и Ишимский, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область. Они были построены в 1970-х годах.

«Кроме того, одной из причин износа сетей является отсутствие специализированных предприятий и слабая материально-техническая база существующих коммунальных предприятий. На практике построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для соответствующей эксплуатации. Всего, по данным местных исполнительных органов, в 275 селах сети водоснабжения обслуживают акиматы», - добавил К.Ускенбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, по заключениям международных экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%, а дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических км в год. На сегодня доступ к услугам водоснабжения в Казахстане составляет 96%, в том числе в селах – 93%. Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.


Автор:
Корреспондент

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