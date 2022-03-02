Тысячи кандасов включены в региональную квоту обеспечения мерами господдержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о механизме регулирования миграционных процессов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современных условиях отдельного внимания требуют вопросы эффективного регулирования миграционных процессов. Более 7 тысяч кандасов и переселенцев были включены в региональную квоту обеспечения мерами господдержки. В прошлом году размер субсидий на переезд увеличен в 2 раза. В то же время, фактически стопроцентное выполнение регионами показателей квоты не оказало сильного влияния на миграционное сальдо северных и восточных регионов, которые по-прежнему остаются отрицательными», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

По его словам, в рамках трудовой миграции в целях защиты внутреннего рынка ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранных специалистов.

«В настоящее время продолжается работа по принятию функций по вопросу трудовых иммигрантов и беженцев. Министерством разработан проект новой концепции миграционной политики, определяющий ее развитие на последующую пятилетку», - подытожил министр.