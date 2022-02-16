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Тысячи человек ежегодно трудоустраиваются в Мангистауской области – Нурлан Ногаев

16 Февраля 2022 17:27
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Тысячи человек ежегодно трудоустраиваются в Мангистауской области – Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет решаться вопрос с питьевой водой и с занятостью населения в Мангистауской области, рассказал глава региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с поручением Главы государства план развития Мангистауской области на 2021-2025 годы реализуется комплексно. Согласно плану запланировано мероприятие на 2 трлн 200 млрд тенге. 65% рассматриваемых средств будет направлено на обеспечение занятости, а затем на развитие малого и среднего предпринимательства. Одной из характерных проблем нашего региона является дефицит питьевой воды. По оценкам специалистов, ежегодно в период с марта по сентябрь наблюдается дефицит в 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. В этой связи планируется усовершенствовать систему обеспечения мангистауцев питьевой водой через водопровод «Астрахань-Мангистау», - сказал Нурлан Ногаев на пресс-конференции.

Также глава региона затронул проблему безработицы.

«В целях устранения проблемы безработицы в регионе в настоящее время реализуются ряд программ. В рамках данных программ ежегодно трудоустраиваются тысячи людей. Эта мера будет продолжена», - добавил Нурлан Ногаев.


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#Акимат   #Занятость   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #Нурлан Ногаев   #Трудоустройство   #Вода  
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Автор:

Серик Сабеков

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