Тысячи берлинцев протестовали против растущей инфляции

13 Ноября 2022, 08:27

13 Ноября 2022, 08:27

Тысячи берлинцев протестовали против растущей инфляции

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Тысячи людей вышли в субботу на демонстрацию в центре Берлина, призывая к контролю цен на продукты питания и взиманию налогов с богатых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Марш «Перераспределить!» прошёл по улицам немецкой столицы по призыву левых организаций в знак протеста против резкого роста цен и арендной платы. На одних плакатах было написано: «Перераспределяйте! Сверху вниз», другие осуждали экономическую систему, которая «ставит прибыль выше потребностей людей».

Полиция и организаторы сошлись во мнении, что в акции приняли участие не менее 3000 человек. По последним данным, опубликованным в пятницу, инфляция в Германии находится на самом высоком уровне за более чем 70 лет и достигла 10,4% в октябре.

Рост цен бьет по бюджету домохозяйств, а также по промышленности крупнейшей экономики еврозоны.

Правительство, которое прогнозирует рецессию ВВП на 0,4% в следующем году, предприняло ряд инициатив по смягчению роста цен на энергоносители, включая частичное ограничение цен на газ и электроэнергию, которое вступит в силу в 2023 году. Действие большинства других смягчающих мер, включая дешёвый проезд на поезде, уже закончилось.

Немецкие экономические эксперты в среду предложили повысить налоги для лиц с более высоким доходом, чтобы помочь домохозяйствам бороться с растущими счетами за электроэнергию, но это предложение было немедленно отвергнуто Министром финансов страны.