Тысячи авиарейсов отменили в США из-за праздничных выходных

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным платформы отслеживания рейсов FlightAware, в воскресенье более 1000 рейсов задержали и более 700 перелетов отменили в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Администрация транспортной безопасности США сообщила, что рейсы отменили и задержали в связи с самыми загруженными днями для авиаперевозчиков в году.

Выходные пришлись на День отмены рабства (празднуется 19 июня) и День отца (отмечается в 3 воскресенье июня), в которые более 2,4 млн человек прошли через контрольно-пропускные пункты транспортной безопасности аэропортов страны.

Большой пассажиропоток стал причиной сбоев авиарейсов в США. Согласно данным FlightAware, в пятницу авиакомпании отменили более 1100 рейсов, в субботу было задержано свыше 6300 и отменены 859 авиаперелетов, в воскресенье - более 1000 полетов были задержаны и более 700 были отменены.

Больше всего задержек и отмен в воскресенье было в международном аэропорту Хартсфилд-Джексона в Атланте, Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Чикагском международном аэропорту О'Хара.