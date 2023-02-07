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Тысячелетние дамасские мечи найдены в Узбекистане

7 Февраля 2023, 14:24
Тысячелетние дамасские мечи найдены в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Исторические артефакты XI века найдены археологами в Наманганской области Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства культурного наследия Узбекистана, на территории городища Ахсикент в Наманганской области обнаружены редкие монеты, древние настенные росписи периода Караханидов и тысячелетние дамасские мечи.

Команда специалистов занимается реставрацией настенных росписей и предметов гончарного искусства, которые размещены в музее.

«Нас не перестает удивлять тот факт, что были найдены знаменитые мечи тысячелетней давности и что их родиной является Ахсикент. В китайских источниках написано, что ворота города Ахсикента были построены из золота. Среди местного населения ходят легенды о том, что эти ворота застряли на дне реки Сырдарьи. Они, безусловно, основаны на исторических фактах», – отмечают эксперты.

Ахсикент - городище на правом берегу Сырдарьи, на территории современной Наманганской области Узбекистана. Основанный в III - II веках до нашей эры Ахсикент был столицей Ферганской долины в IX - X веках и являлся одним из среднеазиатских центров по производству стали. В 1620 году город был полностью разрушен землетрясением.


Фото: madaniymeros.uz




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