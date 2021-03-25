Тысяча семей получат бесплатные продуктовые наборы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Продуктовые корзины весом 50 килограммов доставят жителям семнадцати городов и посёлков Карагандинской области. Благотворительную помощь получат малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи с детьми с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поддержку оказывает благотворительный фонд AYALA в рамках акции «Ел тірегі - Елбасы», организованной БФ «Халык». По информации фонда, в Карагандинской области продуктовыми наборами обеспечат тысячу семей. Списки предоставляют региональные акиматы.

«Наш фонд адресно помогает семьям, у которых на попечении находятся дети с инвалидностью, с момента начала пандемии. Мы передавали им одежду, игрушки и книги, сладкие подарки, продукты питания и планшеты для помощи в онлайн-обучении. В Караганде в декабре прошлого года проводили акцию «Сила заботы», - отметила Айдан Сулейменова, президент благотворительного фонда AYALA.

Перед празднованием Наурыза продуктовые корзины получили 225 семей, проживающих в Караганде, Темиртау, Сарани и Каркаралинском районе.

«Доставка продуктовых наборов в рамках акции «Ел тірегі - Елбасы» по Карагандинской области продолжится до 30 марта», - сообщили в фонде.