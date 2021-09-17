Тысяча павлодарских учащихся приняла участие в «Уроке независимости»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская школа провела открытый урок с учебным заведением из Пекина к 30-летию Независимости РК. В ходе занятии к телемосту подключились около 1000 школьников из 33 ведущих школ Павлодарской области через видеосвязь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель – анализ достижении и успехов Казахстана за 30 лет Независимости, обмен опытом между Назарбаев Интеллектуальной школой химико-биологического направления Павлодара с партнёрской школой Desheng School International в Китае», - рассказали в этом павлодарском учебном заведении.

Состоялся урок независимости на тему «30 лет созидания и согласия». Он прошёл в формате TEDx. На уроке побывал аким города Павлодара Асаин Байханов. Аким отметил, что нужно ценить, популяризировать достижения за годы независимости республики, вносить свой вклад в улучшение страны.

«Особенность нашего народа – это богатые традиции и обычаи. Нужно уважать и не забывать историю. Человек отличается от человека разумом, поэтому учиться и получать образование в Назарбаев Интеллектуальной школе - это очень большая честь, - сказал А. Байханов детям. - Вы стоите на ступеньку выше; получая знания от сильных учителей и осваивая техническую базу, вы являетесь сильным поколением, которое будет работать для улучшения будущего нашей страны. Ваше будущее – это математика; результаты решений, которые вы принимаете и не принимаете сегодня, вы увидите завтра, поэтому, используйте своё время правильно, составляйте планы и делайте конкретные шаги».

Урок независимости «30 лет созидания и согласия» транслировался в прямом эфире областного телевидения при поддержке «Центра педагогического мастерства» Павлодара. Кроме того, в телемосте приняли участие около 1000 участников из 33 ведущих школ Павлодарской области через видеосвязь.

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления, рассказав о достижениях Казахстана за 30 лет, обратили особое внимание на проблемы экологии страны. Свои идеи они представили в формате ТЕДх.

«Китайская партнёрская школа поддержала идею павлодарских интеллектуалов. Также во время урока были обсуждены важнейшие достижения Казахстана и Китая в области экологии», - отметили представители Назарбаев Интеллектуальной школы.

Ученик 12-го класса Нуржан Бакенов поделился своим мнением об окружающей среде и экологическом развитии.

«В Казахстане основными проблемами окружающей среды являются загрязнение воздуха в городах, накопление промышленных и бытовых отходов, деградация и опустынивание земель, рост загрязнённых вод с территорий, прилегающих к рекам Иртыш, Урал, Сырдарья, интенсивное и нерациональное использование реки Сырдарья в орошаемом земледелии, поэтому важно стимулировать экологическую грамотность и культуру населения, - рассказал Нуржан. - Например, можно создать приложение на смартфонах, где люди будут делиться своим опытом сбора мусора и отмечать наиболее загрязнённые зоны на карте сообщества. Эта концепция является наиболее актуальной на этапе оцифровки, так как это приложение доступно практически на любом устройстве, облегчает использование и дальнейшую интеграцию этой концепции».

В конце онлайн-встречи обе стороны поделились предложениями об улучшении экологической обстановки двух стран. После трансляции между павлодарской школой и Desheng School International из Китая была принята резолюция, которая по замыслу обоих учебных заведений поможет найти пути решения экологических проблем двух стран.

По мнению учителя-эксперта истории, модератора открытого урока Баян Тулебаевой, 30-летие Независимости РК - это возможность проанализировать достижения Казахстана и определить задачи его жителей на будущее, а процветание республики, её будущее развитие неразрывно связаны с достижениями и ответственностью каждого казахстанца.

Фото пресс-службы акимата г. Павлодара.