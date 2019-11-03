Тысяча одаренных детей из сел получит возможность учиться в лучших школах страны

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Одаренные дети из сел Казахстана получат поддержку государства и возможность учиться в лучших школах страны. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асет Исекешев в ходе молодежного марафона «Ел үміті» в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марафон в Актобе - одно из первых мероприятий, проводимых в рамках инициативы Елбасы «Ел үміті». Здесь собрались талантливые дети, призеры олимпиад и конкурсов из 5 областей Западного Казахстана.

Как отметил в выступлении заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, на сегодня по стране насчитывается около 30 тысяч талантливых детей и около 100 школ и центров для их обучения.

«В этом году около 1000 детей и молодежи Казахстана стали победителями международных олимпиад, из них 300 человек получили золотые медали по таким предметам как математика, физика, химия. Молодежный марафон неслучайно стартует именно в Актюбинской области. Цель новой инициативы по поддержке талантливой молодежи – найти 1000 талантливых детей и помочь им получить образование на современном уровне. Наша задача – оказать поддержку одаренным детям республики, мы должны создавать дополнительные центры для одаренных детей»,- сказал Б. Сапарбаев.

Как отметил в своей речи Асет Исекешев, «Ел үміті» будет создавать социальные лифты для талантливой молодежи.

«Сегодня знаменательный день, собрались одаренные дети из 5 регионов страны. Данная инициатива Главы государства направлена на то, чтобы поддержать новое направление для молодежи. В каждом регионе будут созданы центры для одаренных детей, эти дети также смогут ездить учиться за рубеж.

Ежегодно будет проводиться турнир «Мың бала» для сельской молодежи. 1000 победителей получат возможность учиться в лучших школах страны», - отметил Асет Исекешев.

Инициатива «Ел үміті» будет реализовываться Фондом Первого Президента РК совместно с Правительством, акиматами областей, бизнес-сообществом и НПО.







