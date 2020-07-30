Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Тысяча литров спиртосодержащей жидкости обнаружена в машине в Костанайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Июля 2020, 13:00
Тысяча литров спиртосодержащей жидкости обнаружена в машине в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и в рамках взаимодействия с Пограничной службы КНБ РК, органами госдоходов задержана «Газель» под управлением гражданина РК. 1991 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

При досмотре автотранспорта обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость неизвестного происхождения в количестве 1 000 литров, разлитая в пластиковые емкости объемом 5 литров.

По факту проводятся проверочные мероприятия на предмет производства суррогатной алкогольной продукции.

Изъятая продукция передана в органы государственных доходов для привлечения виновных лиц к административной ответственности и последующей передачи в уполномоченный орган в области здравоохранения.

photo



Костанайская область   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК