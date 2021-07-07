Тысяча казахстанских семей получит продукты в рамках акции «Елбасы жылуы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный проект «Елбасы жылуы» уже охватил Акмолинскую и Алматинскую области, города Тараз и Талдыкорган. Как известно, масштабная благотворительная акция организована по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция проходит в этом году уже второй раз. В рамках второго этапа одна тысяча семей получит гуманитарную помощь в виде жизненно необходимых продовольственных товаров. Это мука, картофель, фрукты, рис, гречка, чай, сахар, подсолнечное масло, гигиенические средства. Вес каждой продуктовой корзины составляет 130 кг. Благотворительная помощь оказывается малообеспеченным, многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

Организаторы акции - Фонд Нурсултана Назарбаева, гуманитарный фонд «Дегдар». Также в осуществлении акции участвуют члены волонтёрского движения LIDER KZ.

Жители, которые уже получили гуманитарные продовольственные корзины, выразили свою искреннюю благодарность организаторам.

По словам заместителя исполнительного директора фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы, акция продлится приблизительно до 10-15 июля.

«В период пандемии многие граждане оказались в сложной жизненной ситуации. Доход многих семей в какой-то степени снизился, что неблагоприятно сказалось на их социальном положении. В целях оказания благотворительной помощи таким семьям мы запустили проект «Елбасы жылуы». Сам Елбасы Нурсултан Абишевич дал свое напутствие на проведение этого проекта и одобрил его реализацию. После проведения второго этапа акции будет проведен мониторинг и по другим регионам, которые наиболее пострадали впоследствии пандемии. Несомненно, будут предприняты меры по оказанию поддержки жителям и других населенных пунктов страны», - сообщил он.

Проект имеет большую общественно-социальную значимость. Об этом рассказала директор гуманитарного фонда «Дегдар» Лаура Ахметова.

«Первый этап благотворительной акции «Елбасы жылуы» показал нам, что это действительно очень необходимый и важный проект, который нужно продолжать. В этот раз общий вес продуктов акции составил свыше 120 тонн. Наш народ всегда был очень силен в традициях взаимовыручки, и мы уверены, что данная инициатива найдет отклик и продолжение во многих делах наших соотечественников», - сказала Л. Ахметова.

Как отметили организаторы, проект «Елбасы жылуы» несет не только доброту и помощь нуждающимся семьям, он также способствует почувствовать им всеобщую поддержку и способствует укреплению единства народа.