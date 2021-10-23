Тысяча казахстанских родителей из уязвимых семей пройдут обучение по программе профилактики эмоционального выгорания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации совместного проекта ЮНИСЕФ, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Национального альянса профессиональных социальных работников проходит цикл онлайн-тренингов для казахстанских специалистов по социальной работе, передает МИА «Казинформ».

Руководитель программ ЮНИСЕФ по защите детства Айсулу Бекмуса сообщила, что основная задача вебинара - укрепить систему подготовки специалистов по социальной работе, обучить эффективному взаимодействию в рамках оказываемых услуг.

«Все обучающие материалы коррелируют с учебными программами, которые ранее были разработаны в рамках сотрудничества с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева. В частности, это программы кейс-менеджмента в социальной работе, образовательные программы бакалавриата «Сестринское дело» и «Общественное здравоохранение». Также были разработаны программы повышения квалификации по базовой социальной работе среди специалистов системы образования, здравоохранения, центров СПИД», - рассказала Айслу Бекмуса.

В свою очередь руководитель Национального альянса профессиональных социальных работников по Алматы и Алматинской области Жанар Абдыкалыкова сообщила, что Национальный альянс профессиональных социальных работников занимается подготовкой Национального этического кодекса социальных работников, который будет распространяться на всех социальных работников страны. Также Альянс соцработников в сентябре занялся реализацией проекта по внедрению эффективных технологий для сопровождения уязвимых семей с детьми и подростками.

«В рамках этого проекта особый акцент делается на профилактику эмоционального выгорания родителей и детей с хроническими заболеваниями. Будут разработаны методические рекомендации, обучена тысяча родителей по всей стране. Также будут разработаны специальные семинарные лекции по абилитации, реабилитации, по социальной адаптации. Будут протестированы программы индивидуальных занятий, уроки с логопедом, дефектологом, по адаптивной физкультуре. Сейчас идет профессиональное консультирование групповое и индивидуальное для родителей», - сообщила руководитель Национального альянса профессиональных социальных работников по Алматы и Алматинской области.

Заведующая кабинетом психолого-педагогической коррекции Сарыкольского района Костанайской области Вероника Яценко стала участницей совместного проекта Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева с ЮНИСЕФ, Министерства труда и социальной защиты населения РК и Национального альянса профессиональных социальных работников. Она считает, что проект имеет большую практическую значимость.

«В этом проекте я являюсь одновременно тренером и участником, так как мой ребенок имеет инвалидность. Во многом, поэтому мне хорошо понятно, с какими проблемами приходится сталкиваться таким же, как и я, родителям. К слову, в последнее время появилась возможность сократить скитания по кабинетам врачей, собирая справки. Через портал электронного правительства теперь можно получить различные государственные услуги и познакомиться со стандартами, а это существенно упрощает жизнь уязвимых семей с детьми и подростками. Именно об этом я рассказываю на своем тренинге», - пояснила она.

Участница тренинга мама ребенка с инвалидностью Айгерим Жанзакова признает, что проблема психологической усталости и эмоционального выгорания зачастую уходит на второй план.

«Мы, родители, часто сами не осознаем, что переживаем эмоциональное выгорание. В попытке помочь своему ребенку, переутомляемся сами и переутомляем своих малышей. Мы отказываемся от собственных потребностей или замещаем их потребностями ребенка. Из-за этого возникает истощение, тревога. Благодаря помощи специалистов нам удалось понять, как бороться с этой проблемой. Мы получили практические навыки, которыми мы делимся с такими же родителями», - рассказала она.

Решение проблемы организаторы вебинаров видят в развитии эмоционального интеллекта у родителей, а также преодолении отчужденности, отгороженности от мира, которую они ощущают, проводя все время с ребёнком.

«Понимают в основном только мамочки, у которых детки тоже болеют. Едва ли не с рождения мы с сыном не выходим из больниц и реабилитационных центров. Очень сложно работать. При этом я понимаю, что нужна психологическая помощь, поддержка, может какие-то специальные практики», - делится своими переживаниями Екатерина Пономарева из Усть-Каменогорска.

Для профилактики эмоционального выгорания родителей на вебинарах используются диагностические методы наблюдения, беседы, анкетирование, коррекционные психотерапевтические - тестирование, моделирование, методы психолого-педагогического воздействия с помощью проективных методик, арттерапии, музыкотерапии, релаксации.

Автор: Елена Кузнецова