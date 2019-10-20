«Тысяча и одна ночь в древнем городе» - шоу в археологическом музее Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе организаторы не ожидали, что театрализованное представление «Тысяча и одна ночь в древнем городе» вызовет такой интерес у жамбылцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Увидеть «Ночь в музее» на территории историко-культурного комплекса «Древний Тараз», где находится древнее городище - археологический музей под открытым небом – пожелали не только жители города Тараза, но и окрестных населенных пунктов. Мероприятие было подготовлено таким образом, что интересно было людям разных возрастов – от школьников до ветеранов. Для гостей создали историческую атмосферу средневекового «города купцов и ремесленников».

Организатором мероприятия, проходящего в рамках республиканской акции «Парад музеев» под эгидой программы «Рухани жаңғыру», выступил государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза», отмечающий 21 год со дня своего открытия.

«Не ожидал, что будет такое количество людей, примерно больше трех тысяч, - рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» директор заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. - Торжественное открытие прошло перед зданием музея «Древний Тараз» на специально оборудованной сцене для театрализованного представления. Площадка была украшена объемными инсталляциями на исторические сюжеты древнего города Тараза. Затем гости могли познакомиться с выставкой произведений таразских художников и ремесленников. Атмосферу старины создали участницы группы «Казақ әжелері» в национальных костюмах. Они дали мастер-класс по традиционному ткацкому мастерству казахских умелиц, сопровождая всё это национальными песнями. Для молодежи были организованы национальные игры асық ату, арқан тарту.

Огромный интерес гостей вызвала обзорная экскурсия по выставочному залу музея. Здесь театрализованные сцены с участием актеров областного театра изображали известных исторических персонажей. В археологическом парке мы представили выставку уникальных артефактов, найденных в свое время археологами здесь же, на городище Тараз».

Театрализованная постановка «История бессмертной любви: Карахан и Айша-биби» была поставлена прямо на территории караван-сарая археологического парка, среди древних камней.

«Спектакль о легендарной истории любви хана Карахана и юной красавицы Айши-биби пришлось показать несколько раз в продолжение «Ночи в музее» по просьбам посетителей. После часа ночи люди приходили. Молодежи много было, им всё было интересно. А завершающим аккордом нашего мероприятия стала культурно-развлекательная программа - викторины на знание истории родного края, фотосессии с историческими персонажами, музыкальные конкурсы. Наиболее отличившиеся были отмечены поощрительными призами. До пяти ночи вместо трех запланированных продолжалась наша «Ночь в музее», - рассказал директор заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.

«Любое культурное мероприятие для нашего города - это знаменательное событие, - поделилась своим впечатлением от увиденного жительница Тараза педагог Ольга Сагандыкова. - На него идут целыми семьями, группами, делегациями. К событию готовятся заранее и ждут шоу. Так сложилось и на этот раз. К мероприятию основательно подготовились, а гостями стали не только жители Тараза, которые пришли целыми семьями. Много было иностранцев. Приехали люди из близлежащих сел в город увидеть «Ночь музеев». Довелось увидеть знакомого учителя истории из села Акыртобе, он привез весь свой класс, водил ребят по залам, показывал «живых» Толе би, Абылай хана, других исторических персонажей. И дети могли рассказать о каждом из них. Наш город умеет ценить свою историю, самобытность, культуру. А известная легенда об Айше-биби и Карахане давно стала своеобразной музейной визиткой нашей области. Под куполом, посреди раскопанных улочек древнего городища, была показана история Карахана и Айши».

Отметим, что одним из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, стало древнее городище Тараз (І-ХІХ вв.), некогда бывшее крупным средневековым городским центром и средневековой южной столицей Казахского ханства. Ныне на территории городища располагается историко-культурный комплекс «Древний Тараз», археологический музей под открытым небом. С 2011 года проходят археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI-XII вв., средневековую цитадель, мечеть VIII-IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Таразский музей уникален тем, что размещенные здесь 2 тыс. экспонатов являются артефактами, обнаруженными здесь же, в ходе археологических раскопок.

Рядом с археологическим комплексом «Древний Тараз» строится историко-культурный комплекс «Шахристан», и в целом это будет крупнейший в Казахстане туристический центр.

Напомним, в Казахстане проходит республиканская акция «Парад музеев» под эгидой программы «Рухани жаңғыру». Акцию уже поддержали музеи Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей. Цель акции - популяризировать музеи и обеспечить доступ к ним для всех граждан республики.