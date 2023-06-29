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Тысяча детей из регионов страны съедутся в Астану

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Июня 2023, 16:05
Тысяча детей из регионов страны съедутся в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астану посетят 1 000 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты со всех регионов страны. Об этом в ходе брифинга в акимате озвучил руководитель управления внутренней политики города Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для них будет организована дневная культурно-развлекательная и особая экскурсионная программа с участием профессиональных гидов. Кроме того, для детей из 100 малообеспеченных семей будет организовано посещение центра семейного отдыха Ailand и кинотеатра Aru Cinema, экскурсия в этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен». Помимо этого, будут организованы бесплатные экскурсии по достопримечательностям города как Национальный музей, монумент «Байтерек», территорию ЭКСПО, Музей Первого Президента», - сообщил Даурен Бабамуратов.

Ранее сообщалось, что к 25-летию города акиматом планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.


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