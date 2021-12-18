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Тяжелым нокаутом закончился бой двух казахстанских боксеров за титул чемпиона
18 Декабря 2021 23:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ержан Залилов (12-3-2, 6 КО) по прозвищу «Ракета» провел свой первый титульный поединок в профессиональной карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Он выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где сразился со своим соотечественником Искандером Харсаном (9-1, 6 КО). Бой во втором легчайшем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона Профессиональной комиссии бокса Казахстана. Итогом этого поединка стала победа Залилова нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Ержан Залилов одержал историческую для себя победу, которая стала для него тринадцатой в профи, а Искандер Харсан потерпел второе поражение в карьере.
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