Тяжелых реакций, связанных с вакцинацией, в Казахстане не зарегистрировано – Миндрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тяжелых реакций, связанных с вакцинацией, в Казахстане не зарегистрировано. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступление в стационары с побочными реакциями после вакцинации не зарегистрировано. Зафиксировано порядка 20 тысяч неблагоприятных проявлений после иммунизации, это местные или общие реакции. Местные реакции – покраснение или боль на месте укола, общие реакции – повышение температуры, ломота. Тяжелых реакций, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано», - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации.

«Всего 0,06 % - минимальный процент заболевших на количество вакцинированных - на 4,8 млн вакцинированных. Если говорить в абсолютных числах, общее количество заболевших 3 165. Из них после первого компонента – 1 684, после второго компонента – 1 481. После «Спутника V» - 2 791, Hayat Vax - 293, CoronaVac – 18, QazVac - 59», - прокомментировала спикер.

По ее словам, удельный вес заболевших после вакцинации минимальный, и он доказывает эффективность вакцинации.