Казахстанцы весом более 150 кг смогут пройти КТ-обследование на японском аппарате

Правительство Японии подарило Казахстану компьютерный томограф Fujifilm Supria, который установили в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественную церемонию открытия нового кабинета провели министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният совместно с Послом Японии Джун Ямада. Министр Ажар Гиният поблагодарила японское Правительство за оказанную поддержку в качестве гранта и выразила надежду на дальнейшее конструктивное и плодотворное сотрудничество между странами.

- Мы с коллегами из Японии проводим активную работу в области медицинского образования, фармацевтики и по развитию науки. Мы познакомимся ближе и наше сотрудничество усилится, - сказала министр здравоохранении РК.

Фото: Солтан Жексенбеков/МИА "Казинформ"

Компьютерный томограф позволяет получить изображение с высоким пространственным и контрастным разрешением, а время исследования составляет несколько минут. При помощи этого инструментального исследования можно не только выявить онкологию, но и найти ее отдельные очаги (метастазы), а также иные патологические процессы. Аппарат показывает образование любого размера – вплоть до нескольких миллиметров.

Фото: Солтан Жексенбеков/МИА "Казинформ"

- Мы глубоко признательны за успешную реализацию данного проекта благодаря усилиям заинтересованных лиц обеих стран в соответствии с соглашением о грантовой помощи между правительством Японии и Казахстана от 15 марта 2021 года. Компьютерный томограф Fujifilm Supria, который передан в Научный центр травматологии и ортопедии имени Батпенова обладает самыми передовыми в мире характеристиками. Он позволяет проводит упрощенный процесс работы, тем не менее осуществляет более качественные и быстрый изображения. Мы надеемся, что в будущем этот компьютерный томограф будет широко использоваться и позволит спасти драгоценные жизни как можно большего числа казахстанцев, - добавил Джун Ямада.

Фото: Солтан Жексенбеков/МИА "Казинформ"

Отличие подаренного КТ-аппарата в том, что он может принимать на обследование пациентов с весом свыше 150 кг вместо 100 кг, это позволит не ограничивать казахстанцев в доступе к получению медпомощи.

В рамках гуманитарной помощи Казахстану подарены 3 дорогостоящих аппарата стоимостью около 4 миллионов долларов. Один стоит в Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова, КТ-аппарат в Национальном научном центре травматологии и ортопедии Н.Д. Батпенова и еще один передан в больницу в Карагандинской области.

Фото: Солтан Жексенбеков/МИА "Казинформ"

Пациенты ННЦТО могут получать данную медицинскую услугу бесплатно в рамках ОСМС.