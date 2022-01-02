Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
После завоевания титула чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе Кункабаев поднялся с девятого места на четвертое. Выше него в рейтинге на данный момент располагаются Юниэль Дортикос (25-2, 23 КО), Алексей Егоров (11-0, 7 КО) и Баду Джек (25-3-3, 15 КО). «Регулярным» чемпионом мира является Риад Мерхи (30-1, 25 КО), а «суперчемпионом» — Арсен Гуламирян (26-0, 18 КО).
Напомним, Камшыбек Кункабаев выиграл титул WBA Gold в крузервейте в середине декабря, победив техническим решением на вечере бокса в Алматы британца Стивена Уорда (13-2, 4 КО).
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