+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой

11 Декабря 2021 18:45
Поделиться:
Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Алматы состоялся титульный бой, в котором казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (10-2, 10 КО) сразился с турком Хамзой Гюнешем (6-0, 4 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Турнир «Байқоңыр барысы-2021» среди спортсменов республики провели в Нур-Султане
Армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате Казахстана Лучшего кусбеги выбрали на международном турнире «Қансонар-2021» в Акмолинской области Али Ахмедов нокаутировал мексиканского боксера с 26 победами

Бой в первом тяжелом весе был запланирован на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона UBO Inter-Continental в крузервейте. Итогом этого поединка стала победа Кожамбердиева нокаутом в первом раунде. В первом раунде Гюнеш дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Едиль Кожамбердиев одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере (все одиннадцать боев он выиграл нокаутом) и завоевал второстепенный чемпионский пояс, а Хамза Гюнеш потерпел первое поражение на профи-ринге.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Турнир «Байқоңыр барысы-2021» среди спортсменов республики провели в Нур-Султане
Армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате Казахстана
Лучшего кусбеги выбрали на международном турнире «Қансонар-2021» в Акмолинской области
Али Ахмедов нокаутировал мексиканского боксера с 26 победами
Популярное
1 Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
2 Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане
3 660 килограммов наркотиков изъяли полицейские Алматинской области
4 Трое студентов из Таджикистана изобличены в интернет-мошенничестве в Алматы
5 Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане
6 В Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области
Читайте также
Пожар в алматинском ЖК: 35 полицейских участвовали в спасении жителей
Алматинский пожарный удостоен госнаграды за спасение человека
Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане
660 килограммов наркотиков изъяли полицейские Алматинской области
Трое студентов из Таджикистана изобличены в интернет-мошенничестве в Алматы
Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане
В Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив