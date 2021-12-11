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Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой
11 Декабря 2021 18:45
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Алматы состоялся титульный бой, в котором казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (10-2, 10 КО) сразился с турком Хамзой Гюнешем (6-0, 4 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Бой в первом тяжелом весе был запланирован на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона UBO Inter-Continental в крузервейте. Итогом этого поединка стала победа Кожамбердиева нокаутом в первом раунде. В первом раунде Гюнеш дважды побывал в нокдауне.
Таким образом, Едиль Кожамбердиев одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере (все одиннадцать боев он выиграл нокаутом) и завоевал второстепенный чемпионский пояс, а Хамза Гюнеш потерпел первое поражение на профи-ринге.
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