НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тяжелого течения заболеваемости коронавирусом среди детей в Нур-Султане не зарегистрировано. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в стационарах города находятся 39 детей. Это контингент с 0 до 18 лет. Как правило, они заражаются вместе со своими родителями и находятся вместе на лечении. Тяжелого течения заболеваемости коронавирусом среди детей нет. Летальных исходов также не было», - прокомментировал Тимур Муратов.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане остается нестабильной.

Как и прежде, самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 79,9%, на детское население приходится 17,3% и подростки - 2,8%.