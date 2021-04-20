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    12:12, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Тяжелого течения заболеваемости коронавирусом среди детей в Нур-Султане не зарегистрировано

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тяжелого течения заболеваемости коронавирусом среди детей в Нур-Султане не зарегистрировано. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в стационарах города находятся 39 детей. Это контингент с 0 до 18 лет. Как правило, они заражаются вместе со своими родителями и находятся вместе на лечении. Тяжелого течения заболеваемости коронавирусом среди детей нет. Летальных исходов также не было», - прокомментировал Тимур Муратов.

    Отметим, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане остается нестабильной.

    Как и прежде, самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 79,9%, на детское население приходится 17,3% и подростки - 2,8%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Акимат Общество Молодежь
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